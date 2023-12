Para despedir el 2023

Diciembre me gusto pa’ darle una escuchadita al rock de antaño y pasarla chido en la Noche Vieja. Hay rolas que surgen al rescatar empolvados discos de 45 y de 33 rpm en acetato o vinilo, y en un ejercicio de serendipia rocanrolera fuimos a dar un paseo mental por mi barrio en la época de adolescente: había un grupo que tocaba versiones de canciones que casi no se oían en la radio. Aquel conjunto de incipientes músicos tenía un nombre escandaloso: La Orgía y se lucía ejecutando blues, fonk y rock, en general. Pancho, Víctor, Jorge, Joel y Pablo eran algunos de sus integrantes, que se rifaban con rolas como Papa’s Got a Brand New Brend, de James Brown (https://youtu.be/QE5D2hJhacU?si=3lL2wP_luAg4UTuS); otra pieza machín de aquellos años es Greenwood Mississippi, del jefe Little Richard (https://youtu.be/Zy_pOyYOSqg?si=PPDnm2tfg-WFu-0Y) y no podía faltar B.B King con Crying Won’t Help You (https://youtu.be/tBR7TO_CjXw?si=L_MjzHeuR-GW_Qz9)

de regreso al presente y como cada año, los deseos de este redactor: felicidad y mucha salud. Y salú, por un venturoso 2024.

PD: toda nuestra buena vibra, hasta Tehachapi, California, para una pronta recuperación de Ricardo Ocho, músico de bandas como Peace&Love y Náhuatl, entre otras.