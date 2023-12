Reuters, Afp, Europa Press y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de diciembre de 2023, p. 28

Ginebra. Funcionarios de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresaron ayer su indignación e incredulidad por la situación en los hospitales de la franja Gaza, donde los heridos no disponen de suministros básicos y los niños que se recuperan de amputaciones están muriendo.

La mayoría de los hospitales de Gaza ya no funcionan debido a los daños sufridos en los ataques, las incursiones israelíes y la falta de combustible y personal. Los que siguen abiertos están sometidos a una presión cada vez mayor debido tanto a los ataques como al creciente número de pacientes enfermos y heridos que llegan.

James Elder, portavoz del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, añadió que el Hospital Nasser, el mayor centro sanitario operativo que quedaba en el enclave, donde estuvo a principios de este mes, fue bombardeado dos veces en las últimas 48 horas. Dijo que una de las víctimas era una menor amputada, de 13 años, llamada Dina, quien sobrevivió a un ataque contra su casa en el que murió su familia.

“¿Adónde van los niños y las familias? No están seguros en los hospitales ni en los refugios, y tampoco en las ‘zonas seguras’”, denunció.

Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, describió la situación en los hospitales de Gaza de inconcebible .

Lo más básico, no lo tienen. Uno de mis colegas contó que hay personas tendidas en el suelo con fuertes dolores, agonizando, pero no piden analgésicos, piden agua , dijo. Es increíble que el mundo permita que esto continúe .

Fracaso moral

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mirjana Spoljaric, deploró ayer el conflicto de Gaza por considerarlo un fracaso moral de la comunidad internacional e instó a Israel y Hamas a alcanzar un nuevo acuerdo para detener los combates.

He hablado de fracaso moral porque cada día que esto continúa es un día más en el que la comunidad internacional no ha demostrado ser capaz de poner fin a unos niveles de sufrimiento tan elevados y esto repercutirá durante generaciones, no sólo en Gaza , declaró Spoljaric a periodistas en Ginebra, tras viajar a la franja de Gaza y a Israel.

Francia espera que Israel le dé explicaciones tras la muerte de uno de sus agentes y de civiles durante un bombardeo contra una vivienda en Rafá.