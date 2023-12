Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de diciembre de 2023, p. 25

Buenos Aires. A horas de que comience la primera movilización contra las políticas de shock del gobierno ultraderechista de Javier Milei aplicadas contra los más vulnerables y los trabajadores, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich ratificó ayer la aplicación del nuevo protocolo para mantener el orden público , que apunta a la represión de los bloqueos durante protestas y toda clase de movilización, como la convocada por la Unidad Piquetera para marchar hoy a la Plaza de Mayo en memoria de las víctimas de la represión en el estallido social del 20 de diciembre de 2001.

En esa fecha, miles y miles de manifestantes salieron a las calles con un cacerolazo que comenzó el 19 de diciembre, cuando el entonces presidente Fernando de la Rúa anunció un estado de sitio que produjo la reacción de un pueblo cercado por la mayor crisis de la historia argentina.

Bullrich, quien en 2001 era funcionaria del gobierno de De La Rúa, ratificó que aplicará el protocolo con la presencia de policías, gendarmes, prefectos y seguridad aeroportuaria, mientras Milei continúa enviando Decretos de Necesidad y Urgencia, lo que afecta gravemente la situación de la población violando las normas constitucionales y los tratados internacionales al criminalizar la protesta social.

También se amenaza abiertamente con el espionaje contra las dirigencias sociales, sindicales y políticas, a lo que se añaden medidas internacionales que degradan la política exterior a 40 años del comienzo del proceso democratizador, después de la última y cruenta dictadura cívico-militar (1976-1983).

Por otra parte, la canciller Diana Mondino, por orden directa de Milei, decidió que no designará embajadores en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que no sólo impactó a escala nacional sino también en el ámbito internacional, al afectar el esfuerzo de unidad latinoamericana y caribeña, y especialmente las relaciones con países como México, Brasil y Colombia, entre otros.

En el mismo plano de la política exterior, la decisión del presidente Milei de regalar dos helicópteros de fabricación rusa a Ucrania, que volaban entre el continente y la Antártida, además de dos barcos con ayuda de alimentos y otros a ese país, contrasta en las últimas horas con su actitud ante la muerte de 13 personas y daños gravísimos provocados por tormentas huracanadas y tornados en esta capital y la provincia de Buenos Aires.

En su visita a la ciudad más afectada, Bahía Blanca, Milei, habló el domingo de solidaridad, pero dejó en claro que esperaba que la situación se resolviera con los recursos existentes , desvinculando al Estado nacional de sus funciones como tal, lo que ahora se compara con su actitud hacia Ucrania.