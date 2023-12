En la denuncia ante la justicia española, a raíz de las otras querellas presentadas contra el actor francés por abusos sexuales, Baza precisó que cuando terminó entrevista, el actor se abalanzó. A la publicación catalana, señaló: de repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, sólo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró .

En esa época el director del semanario era Javier Ángulo, quien recibió a Baza a su regreso de París para que le informara sobre los detalles de la entrevista, pero la periodista en ningún momento le habló sobre el abuso sexual que habría sufrido. Sólo comentó que la entrevista había sido muy desagradable y que Depardieu le había lanzado un caso de moto a la cabeza y que venía traumatizada .

Baza había mantenido oculto en su memoria aquel encuentro, pero tras presentar la denuncia recordó que Depardieu comenzó a besarla y le puso la mano en la ingle. Me abrazó, era muy alto y fuerte, y yo muy delgada, no podía huir, me tenía atrapada. Me besó en los labios profundamente, y después en la cara con frenesí, una y otra vez. No podía pensar con claridad pero sabía que aquello no estaba bien , agregó.

Baza decidió presentar la denuncia casi 30 años después a raíz del reportaje de Mediapart, en el que 13 mujeres relatan actos de violencia sexual o comportamiento inapropiado del actor francés llevados a cabo en rodajes entre 2004 y 2022. Una de esas presuntas víctimas es Emmanuelle Debever, quien se suicidó el pasado 6 de diciembre arrojándose al Sena tras dejar una nota de despedida. La actriz, de 60 años, denunció en 2019 que había sido atacada por Depardieu durante el rodaje de Danton, en 1982.