Muchas de las canciones las escribí mientras las iba tocando, fue una cosa muy rara; el proceso creativo fue espontáneo, en esos momentos tenía mucho qué decir, es la consecuencia de todo lo que me tocó vivir durante mis 50 años. El tiempo que le he dedicado a la música es más de la mitad de mi vida, estos temas representan mis inquietudes musicales y melódicas. Todo ha valido la pena porque es lo que hubiera deseado decir a esta edad , expresó el cantante en entrevista con La Jornada.

▲ El proceso creativo fue espontáneo; en esos momentos tenía mucho qué decir, cuenta en entrevista el también cantante. Foto cortesía del artista

Durante el confinamiento realizó varias presentaciones en línea entre las que destaca el primer Festival Cosas Buenas, además publicó los sencillos Seguir viviendo sin tu amor, Junto a ti y Perdóname. En 2021 lanzó su primer disco de antología en vinilo con canciones inéditas y la segunda versión de su álbum Cover Me.

“Espero que este disco pueda llegar a muchos lugares; tocamos ocho músicos en vivo, no lo hacemos con secuencias ni nada pregrabado, recuerdo que de repente en los conciertos decía: ‘estamos totalmente en vivo’ y como que la gente me miraba de manera rara, pero el covid nos enseñó a valorar esas presentaciones. Está bien que la tecnología nos permita un montón de cosas, pero vaya que es diferente escuchar a un grupo que a un tipo que reproduce música grabada.

Después de Chile, el país que más escucha mi música es México; mucha gente está pendiente del desarrollo de mi carrera, no me había dado cuenta, espero poder volver, me muero de ganas de tomar un licuado de mamey, no tengo palabras para expresar esa necesidad , afirmó el compositor.

El nuevo material de Quique Neira ya se puede escuchar en las plataformas de música digital. Para conocer más noticias del cantante, se puede ingresar a sus redes sociales.