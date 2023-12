Antes de cumplirse la hora de juego, el partido estaba resuelto, aunque los Citizens no abrieron la pizarra hasta el tiempo agregado del primer tiempo.

Y no hubo nada inesperado porque en este Mundialito nunca el campeón de Europa ha perdido ante el monarca de Asia. De antemano se esperaba que esta tendencia permaneciera en una agradable tarde en la ciudad portuaria del mar Rojo.

Yeda. No hubo sorpresa. Sin demasiado juego, pero con goles, Manchester City dejó claro que no fue a Arabia Saudita de turismo. El conjunto inglés derrotó 3-0 al Urawa Red japonés, en Yeda, en las semifinales del Mundial de Clubes. Ahora espera mañana el partido decisivo por el título ante el Fluminense para una nueva cita europeo-sudamericana.

El descanso y ese primer gol sicológico en propia puerta beneficiaron a un City que no tardó en marcar el segundo tras la reanudación, cuando Kovacic culminó magistralmente un mano a ma-no ante el veterano arquero Shusaku Nishikawa (52). Después el portugués Silva sentenciara con un disparo que tocó en un jugador del monarca de la Champions de Asia (59).

Feliz por estar en la final del último título que le falta al club, así que todo fantástico , declaró en conferencia prensa Guardiola, quien confirmó que Haaland aún no puede entrenar y descartó su presencia en la final ante el Flu.

En caso de victoria, el conjunto brasileño pondrá fin a 11 años de hegemonía del representante europeo en el torneo que reúne a los campeones de cada confederación, y que vive en este 2023 su última edición con el formato actual de siete equipos, antes del cambio a 32 a partir de 2025 que suponen mayor carga al calendario.

Al respecto, Arsene Wenger, jefe de desarrollo global de la FIFA, dijo que ha habido enormes mejoras en el aspecto del bienestar en áreas como nutrición, prevención de lesiones y tecnología médica, y que los jugadores están rindiendo al más alto nivel por más tiempo.