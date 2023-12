Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de diciembre de 2023, p. a10

Mientras los deportes acuáticos sigan regidos por un Comité Estabilizador ilegal , los atletas no recibirán incentivos económicos, aseguró Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La ex velocista no cederá ante la presión mediática pues, asegura que en el Comité existe una reiterada violación de las reglas de operación de la institución que dirige.

Se mantienen con el Comité Estabilizador, que sigue siendo ilegal, por eso no están presen-tes ni se les otorgó el estímulo por sus medallas en Mundiales. No existe una federación que los acompa-ñe y esto ha mermado en la atención de los atletas , explicó.

A pesar de los conflictos, Guevara aseguró que los seleccionados se mantienen concentrados en su preparación rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.

La situación por la que están pasando no es limitante, los atletas siguen entrenando en el CNAR, como sucede con la natación artística. Se les ha tratado de apoyar en la medida de lo posible. Tener o no una beca, no define una medalla, no significan la vida o la muerte. Creo que eso es aplaudible y muy meritorio. Los clavados, por ejemplo, siguen subiendo al podio a pesar de todo y son parte importante de la delegación mexicana.

A pocos meses del banderazo de salida para los Juegos Olímpicos París 2024, la solución a los conflictos no se ve cercana.