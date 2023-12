Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Miércoles 20 de diciembre de 2023, p. a10

Saúl Canelo Álvarez y Randy Arozarena, dos de los atletas más populares en 2023, robaron las miradas en la entrega del Premio Nacional del Deporte (PND) realizada ayer en Palacio Nacional.

Las estrellas del ring y la Gran Carpa, respectivamente, fueron protagonistas en la relajada ceremonia en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador galardonó a lo mejor del año.

Es de todos conocido que la pelota caliente es la disciplina favorita del mandatario, por lo cual fue evidente su alegría al entregar el galardón al jugador de Tampa Bay, con quien incluso emuló la icónica Randyseñal junto con su esposa Beatriz Gutiérrez. La popularidad del cubano naturalizado mexicano se hizo evidente con la ovación recibida al subir al estrado.

Fuera el protocolo

Qué bueno que tomé la decisión de jugar por México, nadie sabe el sacrificio que hice para llegar aquí y dejar a mi familia en Cuba. Me siento muy contento de recibir este premio y siempre le pido a Dios que no me suelte la mano para poder lograr mis objetivos , comentó Arozarena, quien formó parte de la selección nacional que logró el tercer lugar en el Clásico Mundial.

López Obrador entregó también el PND a Eddy Reynoso, entrenador del Canelo. El mandatario rompió el protocolo y llamó a el campeón al templete para tomarse la foto del recuerdo. En una gélida mañana, Saúl y Randy fueron los personajes más solicitados por los deportis-tas presentes, quienes no dudaron en pedirles la tradicional selfi.

Carlos Sansores, de taekwondo; la árbitro de la NBA, Blanca Casale; Alejandra Valencia, de tiro con arco; el atleta paralímpico Arnulfo Castorena; Jorge Luis Martínez, de patinaje de velocidad, la Secretaría de la Defensa Nacional y la selección mexicana de beisbol fueron los galardonados.