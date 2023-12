Padierna llamó a sus correligionarios a que realmente no se piense en la unidad entre dirigentes, sino que se piense quién es el perfil más adecuado para gobernar la alcaldía, que viene en picada desde hace tiempo y donde urge tener un buen gobierno con capacidad y experiencia .

En alusión a la aspiración de Catalina Monreal, hija del senador Ricardo Monreal, la ex jefa delegacional de Cuauhtémoc dijo que el acuerdo entre los dirigentes, los aspirantes y militancia debe cerrar la puerta al oportunismo y al nepotismo .

Sin pactos con mafias

Además, con lealtad a los principios; alguien que no pacte con adversarios, con mafias, con intereses creados , insistió Padierna, al exponer que no fue convocada por los morenistas que dieron a conocer un manifiesto de ocho compromisos para recuperar la demarcación, a quienes mencionó que se comportan con mucho sectarismo , al recordar que no fue convocada para participar en la plataforma.

En tanto, Marín Díaz dijo que la propuesta de Cuauhtémoc nos Une busca mantener la realización de la encuesta, que sea transparente y que el mejor posicionado nos abandere , al señalar que por el momento nos oponemos a un acuerdo cupular .