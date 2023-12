Los informes refieren que el uso de lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio es aquel que refleja la pluralidad de la sociedad y que no excluye a ningún grupo social de la narrativa, siendo los grupos más vulnerables las mujeres, personas jóvenes, personas adultas mayores, con discapacidad, de la comunidad LGBT+, migrantes, afrodescendientes, indígenas, minorías religiosas y personas que viven con VIH.

Del total de piezas periodísticas monitoreadas, Morena fue el partido que emitió más frases que aluden a alguno de los grupos de atención prioritaria.

El informe más reciente indica que la precandidatura con más tiempo de transmisión, tanto en radio como en televisión, fue la de Santiago Taboada –de la alianza opositora integrada por PAN, PRI y PRD–, con una suma de tiempo de una hora con 23 minutos al día, y la de menor tiempo fue la de Clara Brugada –de la coalición Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista–, con apenas 19 minutos.