on un muy importante traslape de sus facultades constitucionales, y cierto uso excesivo de su fuerza política, el pasado 14 de diciembre el Presidente de la República mostró su agenda: “Yo estoy ahora a cargo de la investigación, pues es también parte de mi profesión, me dedico a investigar, siempre me he dedicado a investigar. Y ahora con lo de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, me metí a ver todo, me estoy metiendo a ver todo: declaraciones de detenidos, los torturados y todo. Y me estoy encontrando cosas raras, muy raras, o sea, porque está enmarañado todo el asunto.

“Una, ¿cómo es que los del Prodh, que son defensores de los derechos humanos, pero además que están asesorando a los pa­dres de los muchachos, no exigían o no pedían, sobre todo sus abogados y estas organizaciones de que se castigara a quienes inventaron la llamada ‘verdad histórica’?

Los mismos defensores de derechos humanos, que están pidiendo justicia para los jóvenes, llevan a cabo la defensa de los torturados y logran que los torturados, o no, salgan libres, todos libres, cuando hay evidencias de que sí habían participado, cuando había pruebas de que sí participaron y los dejan libres. Pero la sentencia para dejarlos libres la hacen asesores de derechos humanos, no es una sentencia hecha por abogados, sino toda la argumentación tiene que ver con derechos humanos, se las hacen. Por otra parte, señaló que el juez que liberó a detenidos no aplicó de manera correcta el Protocolo de Estambul sobre tortura, cuestión que, de ser el caso, se debería haber impugnado en tiempo y forma.

También el Presidente intentó sin éxito que la nueva responsable sobre desapariciones ahí presente, Teresa Guadalupe Reyes, le confirmara otra de sus acusaciones: ¿te impugnó, el Prodh?