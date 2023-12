H

an sido realizadas 28 conferencias de las partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La última, en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), produjo, como la gran mayoría de las COP, desasosiego, frustración o ira, entre las partes y entre los observadores y críticos deveras interesados en el presente y el futuro del planeta y de la humanidad. La COP21 celebrada en París en 2015 generó altas expectativas debido al acuerdo principal de entonces. Como es sabido, se trató de un acuerdo vinculante para 195 países, más la Unión Europea, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de la temperatura global en este siglo a 2 grados Celsius y esforzarse por limitarlo a 1.5 grados sobre los niveles preindustriales.

El 17 de noviembre pasado por primera vez la temperatura del planeta estuvo 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. A fines de noviembre Greenpeace informó del dato publicado por la organización Climate Central: es probable que los 12 últimos meses hayan sido el periodo más caluroso en alrededor de 125 mil años. Una información asombrosa que dejó impertérritas a muchas de las partes de la COP28. Algo similar publicó el Servicio de Monitoreo del Cambio Climático de Copernicus. El dato preocupante, claro está, es el calentamiento originado por la actividad humana a partir del desarrollo de la industria.

En el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el 20 de marzo 2023, se dice: “La quema de combustibles fósiles y el uso desigual e insostenible de la energía y las tierras durante más de un siglo han provocado un calentamiento global de 1.1 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales… Cada aumento del calentamiento se traduce en peligros que se agravan rápidamente… En todas las regiones, el calor extremo está causando la muerte de personas. Se prevé que la inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica asociadas al clima se incrementarán debido al aumento del calentamiento. La justicia climática es crucial porque quienes menos han contribuido al cambio climático se ven afectados de forma desproporcionada… Casi la mitad de la población mundial vive en regiones que son muy vulnerables al cambio climático. En la última década, el número de víctimas mortales como consecuencia de inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces más alto en las regiones muy vulnerables”.