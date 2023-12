Consideró que en esa zona la delincuencia organizada hace lo que quiere y no existe el Estado mexicano. Se ha entregado al crimen territorios completos. Ahí sí me apena que el Ejército, con todo su poder, no pueda con unos delincuentes, yo digo que de segundo pelo. Pero, bueno, respeto al Ejército .

Por la tarde, se reunió con militantes del PAN,PRI y PRD de la alcaldía Venustiano Carranza, acompañada por el precandidato a la jefatura de gobierno de la ciudad, Santiago Taboada, y el dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano.

Aureoles se va del equipo