“Un día me llamó y me dijo: ‘Sería muy bueno que en la ciudad de México hubiera una Universidad de la Salud’, antes de la pandemia, donde se estudiara medicina y enfermería y tuviera un concepto distinto, de atención a la comunidad”, abundó.

Participaron en su creación, expuso, la secretarias de Marina y de la Defensa Nacional, así como las universidades Nacional Autónoma de México, la Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y otras instituciones de los estados. Con ellos se hizo la curricula, explicó al resaltar que el plantel está ubicado en la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Luego de enfatizar que Patricia está becada y ya escribió un artículo científico, dijo que su idea es dar más acceso a la educación a los jóvenes.

Sheinbaum señaló que los adultos mayores son héroes que han entregado sus vidas a sus familias y a México, por lo cual, la pensión alimentaria que reciben ya es un derecho.