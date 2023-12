Luego de que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya se realizaron modificaciones para colocar como presidenta a la magistrada Mónica Soto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su desconfianza en esa institución. Si bien dijo que no quería opinar, señaló: desde hace algún tiempo sostengo sobre los organismos electorales en el país, no de ahora, de tiempo atrás, que no les tengo confianza, son como los del Poder Judicial .

“Hablé de que había que votar, no sólo por el candidato a la Presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso; que si el presidente llegaba sin mayoría en el Congreso y si no se tenía mayoría calificada en el Congreso, no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional. Dije eso y ya me sancionaron que porque –indica la resolución– llamé a votar por Morena, cuando no es cierto.”