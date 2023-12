–Yo estoy por que no se elimine a nadie, que puedan participar en la elección. Se establecen las reglas y si están en funciones, nada más que participen como candidatos y que la gente decida si quieren que continúen o no. No es quitarlos, sino que sería el pueblo (el que determine) –respondió.

Divorciados del pueblo

Insistió en que hoy impera la corrupción en el seno de ese poder y que la mejor forma de combatir ese flagelo es con el método democrático, porque se consideran como una casta divina, una élite, y están completamente divorciados del pueblo .

Fue entonces que ejemplificó que en el transcurso de un mes, el ministro Laynez Potisek ha tenido tres determinaciones que beneficiaron a grupos de intereses creados:

La actuación por consigna para evitar que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, pudiera ser precandidato presidencial, pues el ministro hasta hizo guardia a altas horas de la noche para recibir el caso; la suspensión de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial en los que se acumulan 15 mil millones de pesos, recursos que se iban a destinar para apoyar a los damnificados del huracán Otis; y el haber otorgado a una comercializadora una suspensión contra el decreto presidencial que prohíbe la venta de cigarrillos electrónicos, con el propósito de que la firma pueda comercializarlos.