▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a criticar a los miembros de la Suprema Corte. Aseguró que en cuatro décadas no han aprobado nada en favor del pueblo, todo ha sido para favorecer a la oligarquía . En la imagen, la sede la SCJN. Foto Luis Castillo

C

omo dice la clásica: hay amores que matan, y ello aplica a lo ayer expresado por el presidente López Obrador: “del señor Laynez…. La verdad, que no tengo nada contra él, o sea, no es nada personal, es que él es quien sirve para explicar toda la podredumbre que hay en el Poder Judicial. Hasta me cae bien el ministro Laynez en lo personal, lo respeto”.

Obvio es que la referencia presidencial es para uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que más se ha aplicado y expuesto públicamente para cuidar los intereses y atender las ordenes de sus patrones: Javier Laynez Potisek (cortesía de Enrique Peña Nieto), un verdadero cruzado (junto con el ministro calderonista Luis María Aguilar Morales) en defensa de los intereses de la mafia del poder y de la minoría rapaz. Y el respeto se lo ha ganado a pulso, al igual que su colega y otros.

Pero no me ayudes compadre, porque del amor al odio sólo hay un paso y tras la muestra de cariño el propio López Obrador lo utilizó de ejemplo para reiterar su decisión de presentar al Congreso una iniciativa de reforma al Poder Judicial con el objetivo de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos directamente por el pueblo y no designados a propuesta del Ejecutivo con el visto bueno del Legislativo.

Hay que recordar, dijo, que así era antes o hubo un tiempo en que se elegía. Benito Juárez fue elegido ministro de la corte, y así se hacía, incluso al procurador de Justicia, eran elegidos, en la Constitución del 57 se estableció eso; creo que estaba desde la Constitución de 1824, era una elección indirecta, pero el pueblo elegía. Y se quitó .

Entonces, para combatir la corrupción imperante en el Poder Judicial, subrayó el mandatario, lo mejor es que el pueblo elija, lo mejor es el método democrático, porque se consideran como una casta divina, una élite, y están completamente divorciados del pueblo. ¿Pruebas?, todas: en los pasados 30, 40 años, no han aprobado nada en favor del pueblo, nada, todo ha sido para favorecer a la oligarquía; están al servicio de una minoría. Entonces, no es Suprema Corte de Justicia, no existe ahí como elemento central la justicia; si acaso, y eso excepcionalmente, el derecho, pero la justicia no, solamente que la justicia sean el dinero o el influyentismo .