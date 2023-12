H

abituados a fines de año prianistas con crisis, muchos mexicanos dudan si este 2023 viven una experiencia que podría llamarse paranormal: En primer lugar, no hay devaluación del peso, de hecho se ha revaluado dos unidades frente al dólar y cierra en torno a 17 unidades. Tampoco se avizora un gasolinazo. El gobierno no ha advertido que el año próximo deberemos apretarnos el cinturón . Los bancos no les están quitando sus casas, departamentos y ranchos a sus clientes, como sucedió cuando el Fobaproa.

Está raro, ¿verdad? Los tianguis y los supermercados se ven repletos de gente comprando. Repuntó la venta de automóviles nuevos y la de chocolates’ está imparable. El brote inflacionario se contuvo en torno a 4 por ciento anual, no muy lejos de la meta del Banco de México. Los empleos registrados por el IMSS desde hace tiempo superaron la marca de 20 millones de trabajadores. El día primero de enero habrá aumento del salario mínimo de 20 por ciento. Las farmacias reportan un salto inusual en la demanda de omeprazol, relacionada con trastornos digestivos de los que auguraron un desastre y no ocurrió.

Por allá en el sureste se echó a rodar un tren y no descarriló. Y, lo más importante: la pensión de 6 mil pesos bimestrales para todos los adultos mayores llegará en enero, hasta diciembre fue de 4 mil 800 pesos. Son estampas de una realidad que no conocíamos. La gente de mi generación vivió en crisis permanente. Sin embargo, hay un negrito, muy grande, en el arroz: la violencia y la impunidad. El último suceso en Guanajuato es horrendo.

Los de arriba y los de abajo

La buena racha de la economía da frutos para todos. La fortuna de Carlos Slim alcanzó la cifra de 100 mil millones de dólares y no quiere, obviamente, que los trabajadores descansen dos días a la semana. Cumplirá 84 años el próximo enero. Se ha dejado ver con una dama de la más noble aristocracia (¡Oh!, inolvidable Duque de Otranto) y ha bajado cuando menos 15 kilos de peso. En el otro lado de la fortuna, las autoridades anuncian que han salido de la pobreza 5 millones de personas. Seguirán funcionando, protegidos por la Constitución, los programas sociales creados por el presidente Andrés Manuel López Obrador para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Se está creando una miniclase media. Una familia donde hay tres adultos recibirá 18 mil pesos bimestrales, 9 mil mensuales. Hasta puede comprar un automóvil chino barato a plazos.