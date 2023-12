Por ejemplo, en España, el pasado día 5, durante el debate sobre la guerra de Gaza en el pleno del Congreso, varios grupos pidieron al gobierno decretar un embargo inmediato de las ventas de armamento a Israel. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que no se había exportado material militar a dicho país desde el 7 de octubre, cuando Tel Aviv comenzó los bombaredos contra los palestinos, y se comprometió: descuiden que eso no se va a producir .

Por imperativo legal, los países miembros tienen que informar de sus exportaciones, pero no de sus importaciones, que muchas veces se camuflan en subcontratos firmados por empresas adjudicatarias o terceras, pero que finalmente tienen como último destino a las fuerzas policiales, militares y de inteligencia de los países europeos. Un ejemplo concreto es lo ocurrido con el polémico sistema de espionaje Pegasus, que compraron y utilizaron prácticamente todos los países de la UE.

Entre 2015 y 2022, las exportaciones realizadas superaron 12 millones de euros, de las cuales las más preocupantes fueron los más de 2 millones de euros en munición, fundamentalmente para pruebas, además de bombas, torpedos, cohetes y misiles, sistemas de dirección de tiro y sistemas de detección de blancos de aviones y equipos para el motor de helicópteros Tigre.

El gobierno español alega que no exporta material letal a Israel, pero desde AI advierten que analizando el tipo de material que ha exportado España, vemos que la afirmación del gobierno español es inexacta. ¿O acaso la munición, aunque haya sido como afirma el gobierno, fundamentalmente para pruebas, las bombas, torpedos, cohetes y misiles, los sistemas de dirección de tiro no son letales? Obviamente sí, porque pueden causar muertes, depende de cómo se usen, si de acuerdo con el derecho internacional o no. En estos momentos existe un riesgo demasiado grande de que cualquiera de ese material se utilice para cometer o facilitar crímenes de guerra, por lo que España debe suspender estas operaciones de forma inmediata .

Opacidad en importaciones

Desde el Centro de Investigación Delás se publicó a su vez un informe titulado Negocios probados en combate, en el cual se incide en la opacidad de los datos de importación de material de la industria militar israelí, que provoca a su vez que este tipo de empresas obtengan grandes beneficios que sirven a su vez para alimentar más a la guerra y los bombardeos contra la franja de Gaza.

Las importaciones, en cambio, son mucho más altas. Los pocos años en los que el ministerio español de Defensa ha precisado el gasto militar en empresas israelíes indican que cualquier año se superan o incluso se triplican en importaciones las exportaciones españolas en una década. En 2011, por ejemplo, se importó material militar de Israel por al menos 70 millones de euros, es decir, 3 por ciento de todo el gasto en importaciones de productos de este tipo. Al año siguiente fueron al menos 47.75 millones . Entre 2011 y 2021 se calcula que sólo España compró material bélico a Israel por al menos 268 millones de euros, precisó.

Una compra aún más reciente, de hace sólo unos meses, se realizó a través del Ejército de Tierra con una de las principales empresas del sector en Israel, Elbit Systems. El contrato se realizó a través de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra, que lanzó una licitación para el artículo y adquisición de elementos relacionados con la Clase IX del mortero embarcado Cardon, un sistema de armamento que permite hacer fuego a bordo de vehículos del cuerpo militar, como los Vamtac (Vehículo de Alta Movilidad Táctico). El valor de la compra superó 600 mil euros.

El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri) proporcionó datos sobre las ventas de armas de Europa a Israel entre 2013 y 2022, mostrando que Italia y Alemania habían suministrado al ejército israelí armas y equipos cruciales que ahora utiliza sobre el terreno en Gaza. Sólo Alemania había enviado más de mil motores de tanque a Israel, según este instituto sueco. Y una prueba más de que el intercambio de material de guerra entre Europa e Israel está en auge.