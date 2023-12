Geoffrey Macnab

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 19 de diciembre de 2023, p. 9

Ser políticamente correcto es aburrido , dice Paul Schrader, director y guionista que ha vivido las angustias masculina y existencial a lo largo de sus casi 50 años de realización cinematográfica. Los hombres con problemas aparecen en la mayoría de sus películas: el brillante thriller sobre el trabajo sexual American Gigolo (1980), el horror erótico en Cat People (1982) y el neo-noir Affliction (1997).

Los directores de cine son tipos alfa, ya sean hombres o mujeres , afirma. Es decir, dame una silla y un látigo y ponme en esa habitación con los leones. Los haré sentarse , sostiene.

Cuando tenía 26 años, escribió el guión de Taxi Driver (1976), película de Martin Scorsese, y luego escribiría o coescribiría más películas de este neoyorquino, como Toro salvaje (1980), La última tentación de Cristo (1988) y Bringing Out the Dead (1999). En el proceso creó el antihéroe cinematográfico definitivo, el lobo solitario Travis Bickle interpretado por Robert De Niro. Cincuenta años después, Schrader sigue tan preocupado como siempre por la masculinidad en su forma más retorcida. En su filme más reciente, Master Gardener, el personaje masculino principal es un horticultor con un pasado supremacista blanco.

Schrader tiene 77 años y su mayor problema en los últimos tiempos ha sido su salud. Padece covid prolongado y ha estado en el hospital tres veces en los últimos meses con neumonía bronquial. Durante un tiempo estuvo confinado en su casa en Nueva York, sin saber si volvería a trabajar. Ahora, sin embargo, está dispuesto a viajar.

Esta semana se dirige a Avellino, Italia, para dar una clase magistral y recibir el Premio a la Trayectoria del Festival de Cine Laceno d’Oro. También acaba de terminar otra cinta: Oh, Canada, protagonizada por Jacob Elordi, Uma Thurman y Richard Gere, que marca el rencuentro de la pareja más de 40 años después de American Gigolo.

Aquellos que recuerdan a Gere como el escolta masculino vestido de Armani se sorprenderán al saber que está en silla de ruedas en Oh, Canada. Tiene 74 años, pero está en muy buena forma , dice Schrader. Quiere decir que el actor tenía que estar enyesado en maquillaje para que se viera adecuadamente enfermizo. Gere y Elordi interpretan al mismo personaje en diferentes momentos de su vida, y Schrader calificó el proyecto de una película sobre la muerte . El proceso de morir representado en Foregone, dice, terminó reflejando cómo Banks finalmente moriría de cáncer en enero de 2023, mientras fue su propia crisis de salud lo que lo inspiró a ponerse a trabajar en ese proyecto. Pensé: si voy a hacer una película sobre la muerte, será mejor que la haga rápido . Durante la producción de Master Gardener, Schrader fue llevado de urgencia a la sala de emergencias. Apenas podía respirar, y menos mantenerse en pie. Pudo terminar de filmar, pero le preocupaba que pudiera haber sido la última vez que lo haría. Sin embargo, ahora, con Oh, Canada no está seguro de lo que le depara el futuro. Ya hice mi cinta sobre la muerte, ¿qué hago ahora? , se pregunta.

Schrader habló con The Independent por Zoom desde Nueva York. Tiene una figura canosa. Su voz es ronca y suena un poco sin aliento.

Cualquiera que lo siga en las redes sociales estará acostumbrado a su franqueza. Comenzó su carrera como crítico de cine y utiliza Facebook principalmente para publicar comentarios perspicaces y muy avispados sobre los nuevos estrenos.