Martes 19 de diciembre de 2023, p. 7

Existe actualmente una escena vibrante de jazz joven, especialmente en la Ciudad de México, y la cantante Vania Fortuna y su ensamble Islas de la Tierra Firme son ejemplo de ello. La también compositora y el sexteto, integrado por músicos convocados especialmente para la ocasión, se presentaron en la Plaza de las Artes, del Centro Nacional de las Artes (Cenart), en el contexto del Festival Luces de Invierno.

Para ese proyecto, Fortuna conjuntó sus facetas de compositora y arreglista, así como la integración de un archivo de sonidos que ella misma ha construido con base en grabaciones de campo en una variedad de ecosistemas en diferentes países, con énfasis en los pájaros.

Abrió el concierto del domingo pasado con una muestra del trabajo en torno a la musicalización de un poema de Sor Juana Inés del la Cruz, bajo el título de Escuche mi voz el orbe.

La cantante ya había experimentado con el paisaje sonoro, también en el Cenart, con su grupo Selva Negra, en 2021. En esa ocasión hizo un homenaje al escritor José Agustín con la pieza Viaje al corazón de una selva, cuyos sonidos fueron grabados en la Laguna de Coyuca, lugar que se menciona en la novela Se está haciendo tarde (final en laguna).

Obras para teatro y cine

Si entonces las herramientas de Fortuna eran mucho más limitadas –apenas tenía un año de haber descubierto el paisaje sonoro–, ahora, gracias a su trabajo en teatro y cine, además de musicalizar la escena en vivo, siente que sus capacidades se han abierto.

Mi archivo se ha expandido y también mi manera de expresarme por medio de los sonidos , dice. La responsable de las proyecciones visuales es Minerva H. Trejo.

Para la cantante, lo que la diferencia de otros artistas es que piensa el paisaje como expansión de la propia música. Lo que importa es el sonido más allá, incluso, de ella. El sonido como discurso que incluye música, voz y también el cuerpo, porque a final de cuentas lo paso por todo el cuerpo. Para mí es la expansión de la composición tomar estos elementos para expresarnos de otra manera .