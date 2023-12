“Después de afianzar mi boleto a los Juegos de París di la vuelta a la página y me enfoqué en lo que sigue que son los Juegos. Lo que viene en los próximos meses es tratar de ascender en el ranking, porque de eso dependerá la gráfica que me toque en los Olímpicos.”

He sido muy afortunado. Gracias a las buenas vibras de mi gente y de mi familia es que sigo aquí al pie del cañón. Al final de cuentas es lo que más me satisface, que reconozcan a México como uno de los mejores países del mundo; eso me llena de orgullo incluso más que tener la medalla. Quiero seguir cosechando alegrías , compartió el seleccionado, quien invertirá el monto ganado en la compra de una casa.

Sansores llegará a París como triple medallista mundial, por lo que es una de las cartas fuertes para subir al podio.

No he pisado un escenario más grande que unos Juegos Olímpicos por lo que competir en París 2024 me genera muchos sentimientos encontrados. Mi primera experiencia me impactó, marcó un antes y un después en mi carrera, pero esta vez ya tengo la experiencia para desenvolverme mejor, y al final conseguir el resultado que estoy esperando, y el cual siempre ha sido ganar.

El seleccionado aprovechará los últimos meses antes de la cita veraniega para afinar detalles y llegar en óptimas condiciones a la capital francesa.