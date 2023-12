De La Redacción

La mexicoestadunidense María Sánchez, ex jugadora de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de Chivas, es la mejor pagada de la National Women’s Soccer League (NWSL), luego de la renovación con el Houston Dash. La futbolista firmó un contrato por tres años y 1.5 millones de dólares que superó con 400 mil el récord anterior que pertenecía a Trinity Rodman.

La jugadora celebró su renovación en el club estadunidense y destacó su identidad con la ciudad del equipo que representa.

Houston, estoy muy emocionada de regresar , dijo María Sánchez; tengo el privilegio de representar a una ciudad y un grupo de fanáticos increíbles .

La futbolista fue un referente dentro de la liga mexicana cuando vistió los colores de la UANL.

La jugadora aparecía junto a otras figuras como el francés Pierre Gignac y el argentino Nahuel Guzmán. Incluso grabó algunas canciones emblemáticas de los felinos.

Los vínculos con México también la llevaron a defender la playera del Tricolor en la categoría Sub-20 y después en el equipo mayor durante el Mundial Femenil de 2015.

En busca de nuevos éxitos