Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 19 de diciembre de 2023, p. a10

Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, prepara la última Asamblea de Dueños de este año con más datos duros y tendencias numéricas que probables medidas de cambio. En la lista de asuntos pendientes está todavía la discusión sobre el regreso del ascenso y descenso, además de la fusión de la categoría Sub-20 con la segunda división para dar paso un torneo Sub-23 en Expansión.

Habrá mucha unidad de todos los equipos. No me quiero adelantar, pero no vamos a modificar las reglas , afirma el directivo mientras en la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, inician los preparativos para recibir hoy alos directivos de más alto rango en el circuito profesional.

“En lo deportivo cerramos un torneo con tres goles por partido, arriba de los 58 minutos de tiempo efectivo y con una categoría femenil muy pujante, que rompió sus récords otra vez de rating. Casi 9 millones de personas vieron los encuentros por televisión abierta. En Expansión, además, se dieron 27 debuts que llegaron a primera, para eso estamos trabajando en una liga de desarrollo. El balance es positivo”, agrega Arriola sin clarificar las propuestas que están en la mesa sobre la siguiente temporada.

En cuestiones de seguridad en los estadios, el sistema de FanID cuenta ya con más de 2 millones de registros oficiales. De igual manera, el número de efectivos de seguridad pública se duplicó esta temporada con la colaboración de los clubes, pero a pesar de ello las imágenes de violencia persistieron

Las riñas

En la primera fecha de la Liga Mx, aficionados de Xolos y Pumas protagonizaron una pelea a golpes que duró varios minutos y produjo la intervención de las autoridades tijuanenses, de acuerdo con videos dados a conocer en redes sociales.