La Jornada

Martes 19 de diciembre de 2023

En el América los balances no son instancias externas y posteriores al final de una temporada, porque ocurren todo el tiempo. Muchos entienden que hay resultados que por sí mismos deciden el futuro de un proyecto y no existe nada que se pueda hacer. Los partidos cobran sentido por la forma en que se juegan, sobre todo cuando se trata de ganar un campeonato. Por eso lo más común en reuniones de dirigentes es escuchar con frecuencia la palabra obligación, ese modo de ser que identifica la historia de este equipo.

Estábamos en deuda con nuestros aficionados. Se lo debíamos. Era un campeonato muy ansiado, el mejor regalo de Navidad que podíamos tener para cerrar el año en el Azteca , explica el presidente deportivo Santiago Baños, cuya continuidad aún no está garantizada para el próximo torneo, pero no le resulta importante. No muchas veces ser líder, con los mejores registros en la fase regular, garantiza el título en las series finales. Pagamos una deuda muy grande .

Baños observa a su alrededor y de pronto se encuentra con un abrazo de Héctor González Iñárritu, director de operaciones, quien valora su gestión en el área deportiva de las Águilas y lo señala como responsable. Éste es el artífice de todo, señores, de todo . Apenas en mayo pasado cuando el argentino Fernando Ortiz entregó el cargo de entrenador, cientos de aficionados en redes sociales pidieron al dueño, Emilio Azcárraga Jean, la salida de Baños. Hubo reproches y todo tipo de señalamientos.

Así es este negocio. A veces puede ser injusto, porque el formato de competencia no ayuda, pero hay que seguir y no bajar los brazos , replica el ex futbolista del Atlante y el Monterrey, tras encabezar la contratación del brasileño André Jardine cuando aún dirigía al Atlético de San Luis. André venía mostrando la gran capacidad que tiene. Supo manejar de forma sana la competencia deportiva, hoy el resultado de todo eso es la 14. Era un paso que teníamos que dar y ahora la tenemos .