Para describir los horrores que pueblan su narrativa, Busqued no necesitó espiar muy lejos de su propio hogar. Dice Specchia: “La relación de Busqued con su padre siempre fue tirante. Yo no sé si lo llamaría ‘venganza literaria’; bueno, es tu término, pero sea cual sea, su padre siempre estuvo presente en su literatura y en su vida. De alguna manera está retratado en Bajo este sol tremendo, aunque las figuras de algunos de los personajes no tienen relación directa con su padre, sí hay referencias cruzadas relacionadas con su biografía. Carlos era hijo de un suboficial del ejército que perteneció a lo más negro de la historia argentina reciente: la dictadura militar”.

Un cuento que trata con el mito de Hitler en la Argentina fue su último ejercicio en la ficción: Tenía la idea de escribir una tercera novela sobre los nazis, pero no la hizo: te confirmo que no hay una tercera novela y si aparece mañana, es falsa .

Algo de la imagen que me había formado del autor resultaba intimidante y bueno, capaz tendría que ponerlo en el podio de las entrevistas que no supe conseguir, sobre todo por Bajo este sol tremendo, novela que, podría decirse, alimenta una teoría sobre la historia argentina que trata de la complicidad civil en los crímenes de Estado más atroces.

Sin prejuicios éticos

La puesta en escena de los peores aspectos del humano se vuelve filosa en una narración libre de adjetivos moralizantes: “Era muy joven cuando empezó a escribir. Los cuentos presentados en Clarice ya anticipan lo que van a ser sus temas, sus personajes y su estilo. Fueron ordenados en forma cronológica aproximada; en ellos se ve su crecimiento como escritor, pero también la ratificación del estilo que quiso desde sus comienzos: no hay moraleja ni prejuicio ético en su escritura”.

Clarice

El Busqued anterior a su debut literario formal quedó antologizado en la revista Clarice, con textos de quienes trataron con sus cuentos en un primer momento. La edición incluye fotos: Busqued sonriendo con un porro enorme quemando de forma desigual; fotos de su biblioteca, con un avioncito camuflado apuntando hacia una colección de Anagrama, editorial que terminaría sacando sus libros. Dice Specchia: La comunidad de lectores de Carlos es enorme. Pensamos en editar esta revista homenaje en una tirada muy limitada, pero vamos por la séptima edición de la revista y siguen habiendo demanda de ejemplares; a pesar de que está disponible para descarga gratuita en la web, la gente quiere tener el ejemplar físico y eso nos da una idea de la cantidad de lectores que se creó a partir de su figura, sus libros y sus tuits. Su muerte fue sorpresiva, temprana e inesperada, tan en medio de una carrera literaria .

El tuitero

Los libros de Busqued tuvieron un consenso poco habitual entre grupos de lectores disímiles. También su presencia en X, donde es considerado una especie de profeta: En las redes no ha menguado con su muerte. Ayer leía a Claudia Piñeiro, una de nuestras escritoras principales de Argentina, y dijo que realmente lo de Busqued es increíble, en presente. Imaginar lo que hubiera sido la presencia real del Carlos interviniendo en esta patética coyuntura y caída en el abismo... no quiero ni pensar lo que sería. La necesidad que tenemos de él se hace patente en estos momentos trágicos para la historia contemporánea argentina .

Madurez temprana y real

La decisión de devolver a la luz los cuentos de Busqued anteriores a la edición de sus libros, no fue sencilla: “Era un exquisito y un purista respecto de sus textos, así que no había un criterio unánime sobre si republicarlos. Muchos decían que él no lo hubiera permitido, porque los consideraba superados por el tiempo y su estilo. La decisión fue mía como director de la revista, y creí –y creo– que este universo de lectores de Carlitos se merecía conocer su proceso de formación como escritor, fundamentalmente, porque su desaparición truncó tempranamente una carrera y una obra. No podíamos ser tan egoístas, nosotros que teníamos esa obra en nuestras manos, de quedarnos solos con esa información.