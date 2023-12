Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Martes 19 de diciembre de 2023, p. 30

El gobierno capitalino trabaja con un grupo de geólogos para identificar la causa y origen de los microsismos en la Ciudad de México, el más reciente se registró ayer a las 13:27 horas con magnitud 1.1 y epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón, a un kilómetro de profundidad, reportó el Servicio Sismológico Nacional.

El jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que el análisis se hará ante las diversas hipótesis emitidos sobre este tipo de movimientos, pero de antemano descartó que obedezcan a las obras de construcción de la ampliación de la línea 12 del Metro, que va de Mixcoac a Observatorio.

El epicentro está a un kilómetro de profundidad, entonces pues no, las obras que se realizan no están a esa distancia, entonces no sería esa la causante.

Agregó que no es la primera vez que ocurren estos microsismos, pues se tiene conocimiento de ellos desde antes de que se poblara el valle de México, y para algunos expertos se trata del reacomodo de la tierra en las zonas donde antes bajaban los ríos.