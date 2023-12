Un tercer factor para pavimentar el regreso de Trump a la Casa Blanca es la vertiginosa y sostenida caída de Joe Biden entre las preferencias electorales. Al inicio de año, éste tenía una pequeña ventaja sobre Trump pero a días de cerrar 2023, Trump no solamente le ha dado la vuelta a esa ventaja, sino que ha consolidado preferencias en estados clave. Debemos recordar que la elección presidencial en Estados Unidos es indirecta: los estados tienen un número diferenciado de votos electorales, que hacen especialmente relevante ganar en estados considerados indecisos o que no están históricamente ligados a demócratas o republicanos.

El ascenso de Trump en 2023 ha sido imparable. El acoso judicial de que ha sido objeto por múltiples razones ha servido de plataforma de campaña. A su favor también ha tenido la absoluta intrascendencia del resto de los aspirantes republicanos, que parecen pequeños imitadores de él. No hay un solo aspirante republicano que pueda darle batalla a Trump. Si la justicia no tiene otro plan para el ex presidente, su nominación está decidida.

Así, el próximo año no se discutirá el futuro de la economía estadunidense, la crisis de consumo de droga, en especial del fentanilo; no se discutirá la crisis cultural que está haciendo implosionar al país en varios frentes, ni el costo de la educación o la vivienda. No. La elección se reducirá a una sola pregunta: ¿quieres que Trump regrese a la presidencia, sí o no?

En ese escenario, el costo político de ir judicialmente en su contra crece todos los días. Para una parte importante de los estadunidenses, los tribunales y jueces están tratando de hacer lo que no pueden los demócratas. Y esa percepción le está ganando potenciales votantes fuera del círculo duro de republicanos o de los grupos de culto relacionados al famoso concepto Maga (Make America Great Again).