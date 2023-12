La colombiana se casó con un mexicano, tuvieron una hija, pero su marido empezó a ejercer violencia de género. Decidió separarse y no se regresó a Colombia porque no quería distanciar a su pequeña de su padre, porque en ese aspecto no tiene quejas , pero verse completamente sola, sin familiares ni amistades no fue un proceso sencillo.

Me casé con un mexicano, a lo largo de un tiempo había unas cosillas que ya no me gustaron, había violencia familiar y decidí separarme de él y sola, en un país que no es mío y en el que no conocía a nadie, decidí empezar a trabajar por mi cuenta, no me quise regresar a Colombia para que mi hija creciera cerca de su papá, y ya había pagado mis trámites y asumí costos y dije no los voy a perder .

Detalló que la marca para la que labora se llama Yanbal, donde producen cosméticos hipoalergénicos y veganos con materias primas francesas. En México, la planta se ubica en Toluca y de ahí se lleva a cabo la distribución a través de las consultoras.

Lina relató que a través de esta marca ha logrado empoderarse como mujer, lo cual ha transmitido a las consultoras que están a su cargo. No sólo es un manera de subsistir, también de saber que las mujeres pueden echar para delante .

Más de tres lustros lleva en nuestro país. Hoy considera que las consultoras de la marca que vende se han convertido en su familia mexicana, porque son mujeres que también han padecido situaciones complicadas, pero se han apoyado mutuamente.