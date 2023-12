Parece una ironía feroz que tras una desgastadora experiencia de cuatro años iniciada en octubre de 2019, cuando millones salieron a las calles a exigir cambios, con varias decenas de muertos y centenares de heridos, todo vuelve al punto de partida: no hay reformas estructurales, no hay ampliación de la democracia, no hay ajustes en los sistemas individualistas de pensiones y de salud, tampoco un alza de impuestos a la renta de los más ricos que se requiere para financiar aquellos.

Esta noche una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros propusimos desde el Consejo Constitucional y reconocemos esa derrota con mucha claridad y también con mucha humildad , dijo.

Agregó que no hay nada que celebrar, no sólo nosotros no podemos celebrar, sino que el gobierno y la izquierda tampoco pueden hacerlo, porque el daño que ha sufrido Chile en los últimos cuatro años es gigantesco y costará muchas décadas repararlo , añadió.

El líder republicano aseguró que hoy los chilenos han dicho de manera clara que prefieren continuar con la Constitución actual, cerrando esta larga discusión. Esta voluntad de los chilenos nos permitirá terminar con la incertidumbre y comenzar a recuperar la esperanza, el orden, la paz y el progreso que hemos perdido .

Pasadas las 9 de la noche (hora local), el presidente Boric pronunció un discurso en televisión en el cual señaló: “durante nuestro mandato se cierra el tema constitucional, (porque) las urgencias son otras.

Nuestro país seguirá con la Constitución vigente porque luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su diversidad. El país se polarizó, se dividió y, al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada para todos , reconoció.

La política quedó a deber

Aseguró que la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile y esta deuda se paga logrado la soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos , aludiendo así a la imposibilidad de su administración para avanzar en reformas, por el empecinamiento opositor que las bloquea, aprovechando su mayoría parlamentaria.

Fue también una forma de proponer desbloquear el diálogo, al cual la oposición se muestra intransigente si no es a cambio de aceptar sus posiciones.