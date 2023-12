Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 18 de diciembre de 2023

Chilpancingo, Gro., Arturo García Jiménez, asesor general de la Coordinadora Nacional de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, consideró que la propuesta del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, de gravar las tierras comunales y ejidales, incluida en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2024 de esa entidad, es para privatizar y para que el ejido pague impuestos, ya sea con un título de propiedad, y que el municipio y el estado incrementen la captación fiscal .

En entrevista, señaló que quien redactó dicha iniciativa no conoce la ley, porque privatizar es obtener el dominio pleno de un terreno; es decir, volver el ejido o los bienes comunales en propiedad privada .

Explicó que en Oaxaca los núcleos agrarios, el ejido y la comunidad no quisieron certificarse. La propuesta de Jara Cruz, aprobaba por el Congreso local, muestra un desconocimiento pleno de la ley; por eso proponen la aprobación del programa Certeza Jurídica de la Seguridad y el Bienestar del Patrimonio, que busca incorporar a la propiedad privada los predios ejidales y comunales .

García Jiménez refirió que casi la mitad de los ejidos no están certificados, debido a que dicho proceso cuesta mucho dinero . Apuntó que hay un programa del Registro Agrario Nacional (RAN) que apoya ese trámite, pero en Oaxaca son 853 ejidos y 735 comunidades, y si sumas los dos encontrarás que 63 por ciento no está certificado, y por lo tanto, no pueden hacer ningún movimiento”.

Puntualizó que obtener el dominio pleno o privatizar el ejido es facultad del gobierno federal y está regulado por la Ley Agraria, el artículo 27 constitucional, las normas del RAN y la Procuraduría Agraria.