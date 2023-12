Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 18 de diciembre de 2023, p. a10

Tumultos, disturbios, reventa e incluso desconocimiento del FanID, en el ingreso de los aficionados y la llegada de equipos al estadio Azteca para la final de la Liga Mx entre América y Tigres.

Supuestos aficionados americanistas dieron un hostil recibimiento al equipo Tigres en su llegada al recinto de Santa Úrsula al caer en acciones violentas.

A menos de dos horas para iniciar el juego, el equipo regiomontano se dirigía al recinto a bordo de un vehículo especial, cuando supuestos seguidores de los locales lanzaron piedras y otros objetos que rompieron algunos vidrios del autobús en el que viajaba el equipo.

En redes sociales circularon imágenes de los daños provocados al camión. Al cierre de esta edición, no había lesionados reportados en el área.

Pese a que la Liga Mx anunció el despliegue de 3 mil elementos de seguridad pública, no fue el único episodio que se salió del control de las autoridades: cuando el camión de las Águilas llegaba al estadio, un grupo de seguidores se colgó de la malla ciclónica que rodea el estacionamiento del recinto, la cual no soportó el peso y terminó por vencerse en un tramo. Las autoridades tampoco habían registrado lesionados por este incidente.

Regateo por un ticket

La reventa, siempre presente en los encuentros, ahora alcanzó precios de hasta 10 mil pesos por un asiento hasta abajo , en lo más cercano de la cancha, cuando el costo en taquilla fue de 2 mil 800.

En un comienzo, los revendedores ofrecían las entradas en zona general con el costo más bajo de 6 mil pesos, pero conforme transcurrió la tarde y las ventas no se concretaban, los precios bajaron hasta 3 mil 500 pesos, después de regateos. Vengo de Texas, el dinero no es problema pero, ¿quién me asegura que son originales? Les digo que les pago ya una vez que haya ingresado y no quieren. Si no se puede, pues me iré a un bar a ver el partido , señaló Juan, aficionado de las Águilas que también portaba un banderín del equipo.

Los revendedores piden 6 mil pesos hasta arriba, pero está muy caro. Nos vamos a esperar cuando comience el partido, dicen que pueden bajar de precio , señaló José, otro seguidor americanista que intentaba entrar.

Aún así, ya iniciado el juego, algunos pedían 4 mil o 4 mil 500 pesos como mínimo por una entrada en zona general, cuatro veces el valor original de mil pesos.