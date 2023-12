E

l grupo de notables mentes judías que envió una carta al editor de The New York Times hace 75 años (2 de diciembre de 1948) no vislumbró el alcance de la atrocidad militar del Estado israelí que se desenvuelve ahora mismo. La cuenta de muertos (body count) se apila en cifras comparables a la invasión yanqui de Irak, pero en un territorio muchísimo más reducido. Gaza es sólo un pedazo de tierra donde han logrado vivir los nadie: no tienen país, casa, derechos, ni importan su edad o sus nombres.

Hanah Arendt, Albert Einstein, Myer D. Mendelson y otros 30 notables expresaban alarma ante la legitimación del primer terrorista israelí de los tiempos modernos, Menahem Begin, entonces sólo líder del novel Partido de la Libertad (Tnuat Haherut), al que los autores de la misiva consideraban muy cercano a los partidos nazi y fascista en su organización, métodos, filosofía política y llamado social . Recordaban que fue creado por miembros y partidarios del antiguo Irgun Zvai Leumi, organización terrorista, derechista y chovinista en Palestina . El señor Begin (quien con el tiempo llegaría a primer ministro y en 1978 recibiría el Premio Nobel de la Paz) visitaba Estados Unidos, y los pensadores expusieron: Tiene, obviamente, como meta dar la impresión de que su partido cuenta con el apoyo estadunidense. Es inconcebible que quienes se oponen al fascismo en el mundo entero, si han sido correctamente informados sobre la trayectoria y los proyectos del señor Begin, presten sus nombres y apoyo .

Añadían: Las declaraciones públicas del partido de Begin no dejan ver su verdadero carácter. Hoy hablan de libertad, democracia y antimperialismo, mientras hasta hace poco predicaban abiertamente la doctrina del Estado fascista. En sus acciones, el partido terrorista delata su carácter real; de sus acciones pasadas podemos juzgar lo que se puede esperar de él en el futuro .