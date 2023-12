E

l hombre que puede invertir con la cantidad que se necesite, podría también comprar casi cualquier cosa. Colaborar con los proyectos humanitarios no le vendría mal. Los compromisos universales por el mejoramiento ambiental es asunto de cada persona en la Tierra.

Todavía no hemos llegado a la etapa donde se reconozca que las grandes fortunas amasadas a través de empresas son en 90 por ciento gracias al personal operativo, al administrativo y a quienes consumen el producto final. Es decir, compartir la riqueza.

Otra etapa a la que no hemos llegado es a la de veto absoluto a la creación de guerras, en cualquier forma que se echen a andar. El ser humano será la prioridad porque en eso creemos. Lo que no sabemos es si el pretoriano Elon Musk piense de esta forma.

Por lo pronto, el millonario del mundo invierte en el país con su empresa Tesla. Se reforzará el transporte individual, lo que muchos criticarán. Los parques vehiculares tienen su tiempo de vigencia.

El renacimiento del transporte por trenes supondría uno de los sistemas que sustituirían al automóvil de combustión interna, incluso a los eléctricos, por todas las limitaciones que tienen según los expertos en la materia.

Insistimos en que estamos en una transición energética en el mundo. Pero no se ha entendido del todo bien que la transición no es sustituir o desaparecer de inmediato las alternativas actuales. Todas nos hacen falta, son indispensables. No en todos los países se tienen los mismos medios de transporte.

Por ejemplo, al contar con el litio, mineral principal para retener más la carga sobre las baterías en los autos eléctricos, hablamos de que países de América del Sur, como en el caso de Bolivia, con un yacimiento de los más grandes del mundo, contribuirá con 21 millones de toneladas para que la industria automotriz y otros sean parte de una transición energética segura.

Y aunque el dato lo proporciona el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), Bolivia puede industrializar, como lo está haciendo ahora, independientemente de los intereses de Washington.

No obstante las cantidades de litio que puedan extraerse del yacimiento de Bolivia, la comercialización deberá demostrar su viabilidad.