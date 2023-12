Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 17 de diciembre de 2023, p. 7

En materia de derechos humanos, 2023 no dejó un saldo positivo en México, ya que los procesos de verdad y justicia no han registrado avances, se criminaliza el trabajo de organizaciones civiles y siguen aumentando los casos no resueltos de desaparición de personas, advirtieron integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas.

El balance no es bueno. Los procesos de justicia se han estancado, por ejemplo en el caso Ayotzinapa, donde yo no veo ningún avance. Durante mucho tiempo protestamos porque se criminalizaba a los defensores de derechos humanos y hoy estamos ante una repetición de esos hechos con lo que está ocurriendo con el Centro Prodh , cuya labor fue criticada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló Félix Hernández Gamundi.

En entrevista con La Jornada, en el marco de una convivencia de fin de año convocada por el Comité 68, el activista también lamentó que hoy más que nunca se habla de una cantidad muy grande de desapariciones en el país, la cual se ha acumulado durante los últimos 18 años, pero lo más preocupante es que no hay avance en el esclarecimiento y ha aumentado el número de víctimas .