Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 17 de diciembre de 2023, p. 3

Por considerar que se utilizaron símbolos que fomentan el discurso de odio, incitan a la discriminación o a la violencia , la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la revista Siempre! retirar su ejemplar 3678 y la nota editorial de Internet en la que exhibió la silueta de Claudia Sheinbaum con una cinta roja rodeada de la esvástica nazi.

Morena denunció a Beatriz Pagés Llergo Rebollar, directora de la revista, así como a los responsables de la edición impresa por la publicación y distribución del ejemplar, que además divulgó la leyenda ¡No permitamos que gane , lo que a juicio del partido genera discurso de odio y llama a la ciudadanía a no votar por Morena y su candidata.