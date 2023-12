E

l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentran envueltos en pugnas intestinas que paralizan su funcionamiento y, sobre todo, exhiben a ojos de la ciudadanía que estas instancias tan presuntuosas y hasta pedantes con respecto a su pretendida independencia e imparcialidad están desgarradas entre facciones que responden a filias, fobias, lealtades y ambiciones en todo punto ajenas a sus funciones constitucionales.

En el caso del TEPJF, la operación para defenestrar al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón dejó al descubierto que el máximo tribunal en la materia continúa rodando por una pendiente de descomposición que cada día erosiona la escasa credibilidad que le pudiera quedar. Más allá de la veracidad de las acusaciones vertidas contra Rodríguez Mondragón y de la muy cuestionable manera en que el funcionario llegó al cargo, tanto la falta de profesionalismo de sus adversarios (quienes llegaron a publicar en redes sociales una fotografía donde sonríen y añaden un texto burlón mientras desayunan en un horario en que debían asistir a una reunión con el presidente del organismo) como el hecho de que se trate del tercer titular del TEPJF derrocado por sus propios compañeros en cinco años evidencian la crisis del tribunal y la inmoralidad de sus integrantes.

Los modos y los tiempos con que se han llevado a cabo estos golpes de mano generan la fuerte impresión de que quienes participaron en ellos no lo hicieron movidos por un genuino interés en el fortalecimiento institucional y la prevalencia de la legalidad, sino guiados meramente por las más vulgares ambiciones y un ramplón faccionalismo que no puede tener cabida en organismos cuyas decisiones son capaces de alterar de manera trágica el devenir del Estado: no puede olvidarse que el TEPJF y el INE han tenido la última palabra tanto para dejar impunes a flagrantes criminales electorales como para derribar candidaturas que contaban con un amplio respaldo popular pretextando nimiedades procedimentales.