Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 17 de diciembre de 2023, p. 13

Más de 350 mil trabajadores que laboran en gasolineras como despachadores viven en condiciones laborales deplorables , pues nueve de cada 10 no perciben un sueldo, no cuentan con seguridad social y quienes son remunerados no alcanzan ni el salario mínimo y además son objeto de abusos de los empresarios del sector de estaciones de servicio.

Una de las promesas de la reforma energética impulsada en 2013 por la administración de Enrique Peña Nieto fue mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores.

Desde que se hizo la reforma energética hasta ahora realmente no han habido mejoras laborales en ningún sentido, ha seguido siendo lo mismo , dijo en entrevista Jesús Rodríguez, líder nacional de los despachadores, quien representa al comité organizador del Sindicato Único de Trabajadores de Gasolineras.

Este gremio ha estado sufriendo diferentes abusos por parte de la patronal , señaló.

Rodríguez explicó que estos trabajadores no cuentan con un contrato individual de trabajo, menos con uno colectivo.

De todas las gasolineras a escala nacional, puedo decir que de 85 a 90 por ciento no les dan sueldo a los trabajadores y ese 10 o 15 por ciento restante que sí les dan un sueldo, no llegan al mínimo siquiera , acusó.

La vida que le dan a los trabajadores, a los compañeros, es deplorable , resaltó.

Sin prestaciones

De acuerdo con la resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en diciembre del año pasado, desde el primero de enero el gasolinero oficial –como se reconoce a los despachadores– debe percibir 214.90 pesos diarios en el país y 312.41 pesos en la zona libre de la frontera norte.

No lo ganan, por mucho las estaciones de servicio que sí pagan les dan 100 o 150 pesos.

–¿Están viviendo de las propinas?

–Es correcto. Ahora ya no se les llama despachadores o gasolineros oficiales, les llaman propineros. Las empresas los contratan como propineros, les dicen, ¿quieres laborar aquí?, bueno, no hay sueldo, es pura propina.

Explicó que quienes trabajan en el despacho de las gasolinas y diésel en las estaciones de servicio, además de no contar con un salario, tampoco disfrutan de un aguinaldo, prima vacacional, seguridad social, seguro de riesgos laborales u otras prestaciones.

Según la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) los empresarios y grupos que poseen permisos de expendio de petrolíferos destinan hasta 20 mil pesos para capacitar a cada trabajador (https://shorturl.at/twyOR), lo cual también incluye proporcionarles el uniforme.

Eso es falso, porque realmente no hay una capacitación para los trabajadores , refutó Rodríguez.

Son muy pocas las gasolineras en donde se da la capacitación oficial, del 100 por ciento, estaramos hablando de 5 por ciento de estaciones en todo el país donde se les da una capacitación realmente seria. Los capacitan los mismos compañeros en el día a día.

Riesgos

Rodríguez destacó que la capacitación para los despachadores es esencial, pues deben recibir instrucción por parte de Protección Civil por el tema de los incendios.

“Ha habido casos en que se han incendiado gasolineras y los compañeros del gremio han salido perjudicados, han resultado con quemaduras.