No sólo fue Walker. Lo mismo sucedió con otros peloteros nacidos en Estados Unidos y cuya identidad los hizo buscar a los responsables de la selección. Todos sentían una conexión profunda con el país de sus padres o abuelos y querían ser sus representantes. En eso radicó la magia del equipo, explica Mariana Patraca, responsa-ble de operaciones de esa novena que marcó un hito en el beisbol mexicano.

El caso de Randy Arozarena fue distinto, comenta. Al margen del talento como bateador y jardinero, nadie sabía que produciría un fenómeno inédito con la audiencia, incluso se habló de Randymanía.

El pelotero de los Rays nació en Cuba pero desde que llegó a México declaró su deseo de naturalizarse y representar a la selección. No había trazas de que viviría un romance con el público, pues en el trato privado es muy serio, de bajo perfil, cuenta Patraca.

Lo que generó ya todos lo sabemos. También lo que provocó la participación de la selección en el Clásico Mundial, aunque no lo anticipamos, lo que sí hubo fue un trabajo muy arduo que se reflejó en el campo de juego , comenta Mariana.

México dio partidos memorables, jugadas dignas de permanecer en el recuerdo. Lo más importante, lograron el tercer lugar en el torneo y provocaron una euforia alrededor del beisbol que muchos consideran que este deporte vive su mejor momento en décadas.

Cuando reviso lo que ha ocurrido este año, me doy cuenta que no he asimilado por completo lo que sucedió a partir de entonces , dice todavía sorprendida.

Brennan Bernardino, lanzador mexicano-estadunidense de los Medias Rojas y quien ha representado al Tri en algunos torneos, asegura que no lo sorprendió el resultado. Además de jugar en Grandes Ligas, el serpentinero tuvo temporadas en Liga Mexicana de Beisbol y Liga del Pacífico.