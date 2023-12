E

n el último mes transcurrido, dos artículos publicados en estas páginas acerca de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) favorecen las reflexiones que hago enseguida.

El 1° de noviembre leí UNAM: debates urgentes , de Raúl Romero, quien hace una radiografía de los principales problemas que afronta la institución, y de los que urge debatir en busca de soluciones: violencia de género, atención a más estudiantes, precarización del trabajo docente, desigualdades, democratización y otros (entre estos últimos, coloco la problemática que representa el apabullante aparato burocrático que campea y que necesita adelgazarse). Conforme pasaba los párrafos del artículo, la palabra urgente no dejaba de sonar en mis oídos. Efectivamente, Raúl dio en el clavo. Resulta vital para la UNAM que se debata y tome en serio la grave problemática que enfrenta desde cuando menos 1973 y se agudiza día a día en lugar de corregirse (salvo la violencia de género, que entonces no se visibilizaba, traté los asuntos en cuestión hace más de 40 años, 1982, en el libro El autoritarismo en el gobierno de la UNAM).

Antes de que la Junta de Gobierno demostrara que no tiene compostura, y designara a su manera al nuevo rector, dije para mis adentros: La UNAM, a pesar de todos los pesares, deberá superar el atraso educativo en que se encuentra y colocarse a la vanguardia de los cambios en el país; necesitará, sobre todo, transformarse, independientemente de la persona designada como rector o rectora . El ungido resultó ser el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Inmediatamente aparecieron comentarios favorables y en su contra. Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera no esperar con Lomelí un cambio de ruta en la universidad, defensora del neoliberalismo. Ya veremos si el presidente tiene o no razón.

Y aquí aparece el segundo artículo. El 14 de noviembre, días después de la designación de Lomelí, leí El nuevo rector , de Pedro Salmerón, quien es proclive a la cuarta transformación. En esos párrafos el autor hace una defensa del recién nombrado, aduciendo que sabe que Lomelí quiere iniciar la transformación impostergable de la UNAM, por lo que agrega que ojalá el rector pueda hacerlo y cuente, desde la cuarta transformación, con la comprensión y el tiempo necesarios para empezar a caminar en tal dirección. En lo personal, concedo el beneficio de la duda, tanto al defensor como al rector. A este último lo conoceremos por sus obras.

Tres días después de la defensa hecha por Salmerón, Lomelí tomó posesión del cargo en un ambiente medieval propio de ciertas ceremonias universitarias. Ahí pronunció un discurso en el que se mostró férreo defensor de la Ley Orgánica para propiciar la ampliación de la democracia universitaria, la cual ejemplificó con la designación en favor suyo, por la Junta de Gobierno, para ocupar el cargo de rector. Esa es su opinión, muy respetable, pero no compartida por numerosos universitarios, entre los que me encuentro. De entrada, el rector marcó un primer punto de discusión para el escudriño que he propuesto. Insisto, para una transformación de calado profundo en la vida de la UNAM se debe, cuando menos, discutir sobre la Ley Orgánica. ¿O se pretenderá una vez más mantenerla como tema tabú?