A

l leer que, a lo largo de una década, los funcionarios públicos de Acción Nacional en el DF elevaron 264 pisos inexistentes como producto del intercambio entre permisos de construcción irregulares y departamentos de regalo para los funcionarios públicos, recordé un texto de Fredric Jameson llamado El ladrillo y el globo (1998). Como teórico de la cultura, Jameson escribió, por ejemplo, sobre la relación entre el arte abstracto y el capital financiero. Cómo, al hacerse equivalente toda mercancía con el dinero, se liberan la forma y el color de sus objetos y quedan expuestos tan sólo como materiales crudos. Así, las secuencias chorreadas de Jackson Pollock o los espacios de Rothko, simulan esa desconexión entre el dinero y las cosas del mundo. Es la transformación de un elemento que, por definición, no tiene contenido ni territorio, ni tampoco valor de uso, es decir, en el dinero. El capital financiero crea un juego de entidades monetarias que no necesitan ni producción (como el capital) ni consumo (como el dinero): que supremamente, como el ciberespacio, pueden vivir de su propio metabolismo interno y circular sin ninguna referencia a un tipo más antiguo de contenido . Es importante enfatizar lo del ciberespacio porque, en efecto, lo global no se refiere al globo terráqueo, sino a otro globo de interconexiones entre regiones y bancos, fondos de inversión, tasas de interés, que no tienen un lugar territorial.

Agregaría que, al igual que el dinero, la pintura abstracta quiere retratar un vacío dejado por lo sagrado, Dios, y sus designios. Ahora, los motivos y finalida-des inescrutables son las del dinero, que flota por el planeta de un lugar a otro, inaccesible, y ajeno incluso a lo que poda-mos decir sobre él, su violencia, la injus-ticia que causa. El dinero es como ese Dios al que hay que jurarle lealtad aunque sus caminos sean misteriosos. Cuando surgió el arte abstracto todavía el dinero no se transformaba en unos dígitos alojados en un chip y, aun así, ya había impactado con su abstracción a la cultura.