Este servidor la conoce bien desde sus orígenes, lo mismo que a sus capitostes. Puedo asegurar que su espíritu tiende más o menos a la izquierda, aunque procuran matizarse para no meter una confrontación ideológica en los problemas cotidianos, en especial con los gobernadores en verdad de derechas , como algunos que hemos tenido. Tal es el caso del actual, quien, por cierto, el año pasado dispuso una marcha en contra de la FIL de sus funcionarios con más aspiraciones políticas, exhortando a la gente que no entrara.

No todas sus medidas han sido de mi agrado, pero la mayoría sí. Es por ello que me permito discrepar de su apreciación de que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es un cónclave de derecha .

Quien esto escribe es un ciudadano mexicano de edad avanzadísima que ha votado por usted todas las veces que se terciaron. Lógico es que no fue el caso de cuando se postuló para encabezar el Distrito Federal, pues aunque ahí se queda una buena parte del dinero que se genera en la provincia, el sufragio de los jaliscienses no está permitido… Pero, reitero, siempre que fue posible he sido de sus votantes.

De que hay gente de derecha no lo podemos negar. A mí también me choca la presencia, por ejemplo, del pimpollo de las letras peruanas y de otros peores. Tal es la sociedad en que vivimos. Como decía un compadre: con esos güeyes hay que arar , pero el grueso de los actores presentes le puedo asegurar que no son de tal calaña.

Tiene usted, por ejemplo, entre otros, a los excelentes y desastrados hermanos Taibo, de calidad indiscutible y de un carisma excepcional. Su infaltable presencia es sumamente benéfica para los jóvenes…

Ahora bien, es cierto que los candidatos de poco empuje procuran acudir a la FIL pues ahí encuentran público en abundancia, sin que ello equivalga a sufragios, pues hay que reconocer que se trata de gente que no es tan fácil de engatusar, aunque sí de sobrellevar.

Yo mismo le saco la vuelta a ciertos personajes, pero si me los topo cara a cara los saludo de buen modo.

Señor Presidente: cuando Raúl Padilla me habló hace casi cuatro décadas de su idea de hacer una Feria le dije que estaba loco, pues Guadalajara era un mal lugar.

Hasta le puse el caso de que, cerca de las facultades donde estudian los letrados, a diferencia de otras ciudades, donde ahí se concentran las librerías, lo que había eran cantinas y taquerías.

Sin embargo, tratándose de Jalisco, me embarqué en el proyecto y hasta organicé en la cancillería mexicana la primera presentación de la dichosa FIL, con bastante éxito por cierto. Contamos con la asistencia de 63 representantes de 63 países… Luego colaboré en varias ediciones hasta que me fui metiendo en otros temas, pero nunca he dejado de colaborar poco o mucho… Este año, por caso, aun siendo rojillo , me concedieron uno de sus premios más prestigiosos.

Para nosotros es una gran referencia, en vez de la fama que agarramos antaño de cosas nefastas. Tal vez sobrevengan adversidades y haya que sortear contratiempos, pero son muchos los jaliscienses y mexicanos en general que tenemos puestas muchas esperanzas en el futuro de la FIL. ¡Ayúdela!