Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 16 de diciembre de 2023, p. 7

Familiares y colectivos de desaparecidos expresaron su molestia por el resultado de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, que confirma que sólo hay 12 mil 377 casos de este tipo y consideraron que es muy duro y nos revictimiza al reducir las cifras de manera drástica .

En entrevistas por separado, cuestionaron que en sólo dos meses el gobierno federal haya fragmentado las cifras, acusaron que no fueron consultados y que no existe transparencia sobre la metodología para reducir el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, que reportaba más de 133 mil.

Virginia Garay Cásares, presidenta y fundadora del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros en Nayarit, señaló que la cifra total de personas confirmadas como desaparecidas, presentadas por la Secretaría de Gobernación, representa la problemática de sólo un estado. De acuerdo con la base de datos del registro, Jalisco reportó hasta ayer 14 mil 919 personas desaparecidas; Tamaulipas, 12 mil 930, y el estado de México, poco más de 12 mil.