Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 16 de diciembre de 2023, p. 6

El Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó por 87.4 millones a seis partidos políticos por irregularidades en el gasto de los procesos internos para elegir a sus futuras candidatas presidenciales. Morena y sus aliados (PVEM y PT) se llevaron la mayor parte de las multas, cerca de 90 por ciento, y el frente opositor (PRI, PAN y PRD), el resto.

Las sanciones se definieron en el siguiente orden: PAN, 6.8 millones; PRI, 1.6 millones; PRD, 1.1 millones; PT, 1.2 millones; Verde, 8.5 millones, y Morena, 68 millones.

El dictamen elaborado por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) corresponde a acciones del 12 de junio al 6 de septiembre, relacionadas con la selección de l coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y del 3 de julio al 3 de septiembre de las actividades del Frente Amplio por México.

El reporte (avalado por unanimidad en lo general) muestra que los partidos reportaron, en conjunto, ingresos por 111.2 millones de pesos y egresos por la misma cantidad, que les será abonada como parte de su gasto ordinario 2023.

Las conductas sancionables fueron principalmente egresos no reportados (origen de 77 por ciento de las irregularidades); ingresos no reportados (9.3 por ciento); gastos no comprobados (un porcentaje menor), y egresos que no se vinculan con los procesos políticos revisados (4.8 por ciento).

Destaca la inspección de 6 mil 270 hallazgos de propaganda en vía pública. El INE abrirá procedimientos oficiosos para investigar a revistas que pagaron espectaculares con imágenes de aspirantes.