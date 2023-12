Parece un contrasentido, pero el progresismo que por décadas denunció la constitución neoliberal pinochetista, terminó defendiéndola, so pena que el conservadurismo, dominador apabullante del consejo que la redactó, consiga aprobar una aún más retrógrada en cuanto a valores morales y libremercadista.

La centro izquierda ha recurrido a la ex presidenta socialista Michelle Bachelet para apuntalar el en contra , con un discurso dirigido a las mujeres advirtiendo cómo perderán derechos sociales si ganase el a favor . Para confrontarla, la derecha apela a la alcaldesa Evelyn Matthei, antigua rival política de Bachelet y probable presidencial en 2025.

Bachelet es el rostro más reconocido y la pregunta es cuánto influye la primera y dos veces mandataria mujer (2006-2010 y 2014-2018). Mientras Matthei, quien compitió contra Bachelet en 2013, un duelo que podría repetirse en un par de años, está asociada al sector político y social que representa.

Los últimos días de campaña ha seguido el tono de eslóganes muy generales, poca discusión sustantiva, lo que vemos es acerca de seguridad, más o menos derechos sociales, una electorización del debate , señala Claudio Fuentes, doctor en ciencia política y académico de la Universidad Diego Portales.

En cuanto a los escenarios, si gana el a favor , Fuentes dice que ello agota el tiempo político de este gobierno y lo obliga a su implementación con proyectos que no quiere, pero que tendrá que ejecutar .

Eso implicaría que vamos a antenernos en modo constitucional por muchos años, porque involucra temas que afectan mucho a la ciudadanía , como la objeción de conciencia de las entidades legales y/o personales, el aborto, los migrantes y otros.

En cambio, si gana el en contra , el realismo político llevará a los actores a cerrar el proceso porque hay elecciones municipales y de gobernadores en octubre de 2024 y presidenciales un año después.