Periódico La Jornada

Sábado 16 de diciembre de 2023, p. 17

Ginebra. La franja de Gaza ya no es un lugar habitable , constató Philippe Lazzarini, comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa, por sus siglas en inglés), durante su intervención en el Foro Global sobre Refugiados, en Ginebra, a donde llegó directamente desde el enclave palestino.

He vuelto de Gaza para participar en esta conferencia. Era mi tercera visita al sitio desde el comienzo de la guerra. Y cada vez que vuelvo pienso que no puede empeorar, pero cada vez veo más miseria, más dolor, más tristeza y tengo la sensación de que Gaza ya no es habitable , declaró antier, a casi 70 días de que Israel lanzó su guerra contra Hamas.

Relató que el hambre ya es parte del paisaje habitual en Gaza y que en sus tres visitas se ha encontrado con cada vez más personas que llevan uno, dos o tres días sin comer .