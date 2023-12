Héctor Briseño

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 16 de diciembre de 2023, p. 23

Acapulco, Gro., Colonos de Los Lirios, en este puerto, bloquearon ayer con basura, durante tres horas y media, la carretera nacional Acapulco-México, para exigir a las autoridades municipales la recolección de residuos, la mayoría de ellos orgánicos.

Los habitantes denunciaron estar cansados de esperar a que pase el camión de desperdicios, pues tras el paso del huracán Otis que devastó Acapulco, el 25 de octubre pasado, no han tenido el servicio.

Minutos antes de las 7 de la mañana comenzaron a amontonar cientos de bolsas, costales y cajas con desperdicios, bajo el paso peatonal de Los Lirios, a unos metros del parque infantil del mismo nombre y la capilla de Cristo Rey.

Los inconformes indicaron que debido a la suciedad acumulada han proliferado ratas, alacranes, víboras y culebras, además de malos olores y enfermedades estomacales, sobre todo en personas de la tercera edad.

Los vecinos colocaron desechos a lo largo de unos 100 metros de longitud sobre la vialidad, en el sentido Centro-Las Cruces, para exigir el envío de un carretón.

Camiones urbanos, de volteo y vehículos particulares continuaron circulando en un espacio reducido de la avenida, por lo cual los desperdicios se regaron.

María de Lourdes Núñez Valdez, pobladora de Los Lirios, reprochó: no somos la costera, ni la (zona) Condesa, pero vivimos cerca de la salida por donde transitan los turistas en Acapulco; no es posible que el camión no haya pasado desde el huracán .