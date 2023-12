"Yo le dije de forma rotunda que no lo haría”, aseveró en entrevista para La Jornada; sin embargo, prefirió no dar los nombres de los personajes políticos que Moreira Valdez le solicitó llevar a prisión.

En la red social X, el 12 de diciembre, el diputado Rubén Moreira preguntó a Fayad ¿quién le mordió la mano?, y ayer el ex gobernador contestó que él, Viggiano y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues en 2022 les reiteró su respaldo durante el proceso electoral estatal.

Reclamó que durante la sesión del pasado miércoles en la que el Senado de la República ratificó por mayoría su nombramiento como embajador de México en Noruega le hayan mandado “un ejército de senadores ignorantes a cuestionarme, de prianistas desconocedores de todo”. Y añadió: Ya les dije que me superen, ya me fui del PRI. Pero a todas luces les corroe la envidia .

Me da asco, dice el diputado

Por su parte, Rubén Moreira, señaló a La Jornada: “No voy a contestar a Omar Fayad, porque estoy ocupado desenmascarando a otro mitómano, a Samuel García (gobernador emecista de Nuevo León).

A mi me da asco (Fayad) y nunca he traicionado como lo ha hecho con sus colaboradores, como César (Román Mora, su ex secretario de la Contraloría). Le voy a enviar un libro de secundaria donde viene la geografía de Europa, para que no confunda Noruega con Suecia . Esto último, en referencia a un mensaje publicado por Fayad el jueves en X, donde escribió: “Mi plan incluye misiones comerciales, apoyo a empresas mexicanas en eventos de negocios y el impulso de lazos comerciales con Suecia (…)”.

Con información de Enrique Méndez