De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 16 de diciembre de 2023, p. 9

Jaime Lozano, técnico del Tricolor, respondió a las recientes declaraciones de Carlos Vela, quien afirmó que ni él ni el entrenador portugués José Mourinho podrían mejorar el desempeño del conjunto nacional.

“No he hablado con él. Respeto su opinión, pero evidentemen-te no la comparto. Si yo pensara que no se puede hacer nada, no estaría aquí. Cada uno da puntos de vis-ta de acuerdo con sus experiencias.

Vela es un gran jugador, con gran paso en la MLS (Major League Soccer), es de los más talentosos que ha tenido México en los años recientes. A lo mejor no soy tan realista, pero pienso que podemos lograr cosas importantes con base en trabajo y convencimiento , mencionó el timonel en conferencia antes del partido de hoy frente a Colombia, que se realizará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.