Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Sábado 16 de diciembre de 2023, p. 2

La vida y obra de Mario Lavista (1943-2021), uno de los principales compositores iberoamericanos de su generación y referente en la vida cultural y artística del México del reciente medio siglo, ha sido motivo de inspiración de grandes escritores, entre ellos el colombiano Álvaro Mutis y los mexicanos Juan Vicente Melo y Luis Ignacio Helguera.

A esos autores ahora se suma la musicóloga poblana Ana Alonso-Minutti con la publicación de Mario Lavista: Mirrors of Sounds (Oxford University Press), libro que, si bien no tiene como propósito principal ser una biografía, a decir del compositor michoacano Luis Jaime Cortez, es la mejor acerca de aquel músico, editor, docente y promotor cultural.

Sorprende que Ana no está intentando una biografía, aunque traza la más sólida que existe hasta ahora. (La autora) no lo dice sólo por humildad, sino que en el aparato conceptual del libro es una parte, en cierto sentido, secundaria, pero no puede uno caminar sin tener la información biográfica fundamental que nos proporciona. Ninguna biografía futura podrá prescindir de estas palabras sobre la vida de Mario Lavista , destacó el también musicólogo en la presentación de esa obra, la noche del jueves en la Fonoteca Nacional.

En su opinión, Ana Alonso-Minutti genera con este trabajo una musicología renovada , al proponer un estudio que no se limita a lo meramente analítico y teórico, sino que parte de la experiencia afectiva al escuchar la música.

Ello permite descubrir la música de Mario Lavista de manera nueva, afirmó, al tratarse de una perspectiva que, aunque está fundamentada en valores teóricos y analíticos, prioriza la experiencia sonora.

Intertextualidad

Otro aspecto resaltado por Luis Jaime Cortez del libro es que, al no tratarse de una biografía ni estar estructurado de forma cronológica, se enfoca en temas centrales del personaje en cuestión, en específico la intertextualidad.